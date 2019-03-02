السياحة: دورة تديبية في مجال السلامة والصحة الغذائية لـ500 مدير مطعم سياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي

نظمت وزارة السياحة اليوم السبت، دورة تدريبية لعدد من مديري المطاعم السياحية فى المحافظات المصرية المختلفة، وذلك بالتعاون مع غرفة المنشآت السياحية وشركة دايڤرسيDiversy ، بحضور الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية.

يأتي ذلك في ضوء الخطة العاجلة لوزارة السياحة للتدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى فى قطاع السياحة وخاصة في مجال السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء.

وهذه الدورة التدريبية- حسب بيان - تعد الأولى من نوعها التي يحصل عليها مديري المطاعم السياحية بمصر في هذا المجال، وذلك للتعرف علي الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال صحة وسلامة الغذاء.

وقالت الدكتورة سها بهجت، إن تدريب العنصر البشري يأتي على رأس أولويات وزارة السياحة؛ وذلك لتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وضمان زيارتهم للمقصد السياحي المصري مرات عديدة، موضحة أن رفع كفاءة العنصر البشرى يعتبر أحد الملفات الهامة ببرنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي من مجلس النواب.

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ونوهت بهجت حسب بيان اليوم، إلى أنه من المقرر أن يتم تدريب 500 من مديري المطاعم السياحية بمصر، وسيبدأ التدريب بمحافظة القاهرة علي مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من 50 مدير من مدراء المطاعم السياحية، ثم سيتم بعد ذلك استكمال التدريب بباقى المحافظات السياحية الأخرى وهى "الإسكندرية-الأقصر-اسوان-الغرقة-جنوب سيناء".

من جانبه، أشاد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية بالتعاون والتنسيق بين غرفة المنشآت السياحية ووزارة السياحة خاصة في مجال رفع كفاءة العنصر البشري، مؤكدا علي أن هذه الدورة التدريبية ستكون بداية لانطلاق البرنامج التدريبي لصحة وسلامة الغذاء، ومشيرا الي أن تنفيذ هذه الدورة يتم في إطار الخطة المتكاملة التي أعدتها وزارة السياحة لتدريب العاملين بقطاع السياحة المصري للارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين.

جدير بالذكر ان شركة دايڤرسي Diversy هي شركة متخصصة في تقديم حلول مستدامة للصحة المهنية وسلامة الغذاء من خلال ادخال أساليب التكنولوچيا الحديثة.