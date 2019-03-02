البداية الاثنين.. 31 معلومة عن اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة لسد العجز، والذين استوفوا شروط التقديم بعد تقديمهم المستندات المطلوبة، وصل عددهم إلى 71 ألف و227 متقدم، مشيرا إلى أن الوزارة في حاجة إلى 65 ألف معلم.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم السبت؛ للإعلان عن مواعيد اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، وأحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة.

وأضاف عمر، أن اختبارات المستوفيين للشروط تبدأ الاثنين المقبل، مشيرا إلى إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول لإخبار المقبولين بمواعيد وأماكن الاختبارات.

وعن تفاصيل الاختبارات فهي كالتالي:

-جرى تقسيم المتقدمين على على دفعات لاختبارهم، وتبدأ اختبارات الدفعة الأولى الاثنين المقبل.

-تستغرق الاختبارات نحو أسبوع أو 10 أيام لجميع الدفعات.

-رسالة بالهاتف المحمول لإعلام المتقدم بموعد ومكان اختباره.

-بعد استلام الرسالة يدخل المتقدم على موقع الوزارة لمشاهدة فيديو يشرح طريقة التعامل مع الامتحان.

-الاختبار في التخصص.

-تحديد 51 قاعة للاختبارات بجميع المحافظات.

-الاختبارات تجرى على 15 فترة في اليوم.

-الاختبارات إلكترونية.

-مدة الاختبار 30 دقيقة.

-عدد أسئلة الاختبار 40 سؤالا.

-جميع الأسئلة اختيار من متعدد.

-إمكانية تعديل الإجابات.

-عرض جميع الإجابات في نهاية الاختبار لمراجعتها.

-لا يمكن إغلاق الامتحان أو تصويره أو قص ولصق الإجابات.

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-لا يمكن اختراق الاختبار.

-لا يحضر المتقدم أي أدوات معه، وتوفر الوزارة أي أدوات لازمة قد يحتاجها الاختبار.

- 15 دقيقة راحة بين كل فترتين لإعادة ترتيب القاعات.

-يعلم الممتحن بنتيجته خلال 24 إلى 48 ساعة.

-نسبة النجاح من 50%.

-في حالة النجاح يذهب المتقدم لتوقيع عقده مع الإدارة التعليمية في اليوم التالي لاستلام مهام وظيفته ولا ينتظر اختبار باقي الدفعات.

-في حالة حدوث أي طارئ خلال الامتحان كانقطاع الكهرباء أو الانترنت، تحفظ الإجابات، وعند حل المشكلة يستكمل الممتحن الإجابة ولا يبدأ من جديد.

-يجرى فحص أمني لجميع المتقدمين حاليا.

-لا يوجد مقابلة شخصية.

-أسئلة الاختبارات من بنك أسئلة به 12 ألف 881 سؤالا، في جميع التخصصات.

-الممتحنون في اللجنة الواحدة يحصلون على امتحانات مختلفة.

-بالنسبة لتخصصات اللغات: تعاونت الوزارة مع المركز الثقافي، البريطاني والألماني والفرنساوي؛ لوضع الاختبارات.

-لابد من إحضار الرقم القومي للمتقدم، وحفظ البريد الإلكتروني الذي تقدم به للمسابقة.

-اجتماع عاجل مع مديري المديريات لإيجاد حلول للمديريات ذات الظروف الخاصة، مثل شمال سيناء التي بها إدارات كاملة لا يوجد بها مؤهلات عليا.

-التجاوز عن شرط القيد العائلي من الدرجة الرابعة لبعض الأماكن التي تواجه صعوبة استخراجه والاكتفاء بقيد من الدرجة الثانية فقط.

-بعد القبول يخضع المعلم لتدريب بسيط.

-مشاركة المعلمين المقبولين بأعمال امتحانات نهاية العام تحددها المديريات التعليمية وتكتب بالعقد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بتاريخ 7 فبراير الماضي، عن مسابقة للتعاقد المؤقت مع المعلمين، لمدة ثلاثة أشهر؛ لسد العجز في التخصصات المختلفة.​