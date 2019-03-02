أخبار مصر | ماريان عازر تلقي كلمة في مؤتمر شركة "فيسبوك" لقادة المجتمع بجوهانسبرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماريان عازر تلقي كلمة في مؤتمر شركة "فيسبوك" لقادة المجتمع بجوهانسبرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب، عضو المجلس الاستشاري الدولي لشركة "فيسبوك" من أجل تنمية المجتمع، كلمة في المؤتمر الذي دار بجوهانسبرج.

وأكدت "عازر" على أهمية الأعمال المجتمعية والطرق المختلفة للقيام بها وشددت علي أن استخدام التكنولوجيا والإبداع في الأعمال المجتمعية يزيد من انتشارها ومن فرصة تحقيق الاستفادة منها، واقترحت عدة طرق للتنمية المجتمعية، ووجهت رسالة تشجيعية لكل من يرغب في التطوع وخدمة المجتمع بصورة مبتكرة ومناسبة للاحتياجات المجتمع.

يذكر أن الدكتورة ماريان أمير عازر، تم اختيارها عضو في المجلس الاستشاري الدولي لشركة "فيسبوك" العالمية.

Advertisements

وأضافت عازر، أن المجلس يتكون من شخصيات مرموقة علي مستوي العالم من مختلف الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وانجلترا وسنغافورة والمكسيك وجنوب أفريقيا، ومنها أحد الحاصلين علي جائزة نوبل ومؤسسي ورؤساء شركات عالمية، مؤكدة أن هذا المجلس تكون من أجل برنامج فيسبوك Facebook Community Leadership Program (FCLP) المعني بتمكين قادة المجتمع باستخدام التكنولوجيا لخدمة مجتمعاتهم المحلية بطرق جديدة مبتكرة، مُشيرة إلى أن هذه المبادرة العالمية توفر لأكثر من 100 مشارك من جميع أنحاء العالم الدعم والأدوات والتمويل لتؤهلهم لقيادة مجتمعاتهم بشكل أفضل.

ويحتوي برنامج Facebook Community Leadership على ثلاثة عناصر رئيسية وهم "المناهج التعليمية والتمويل والدعم" وبالنسبة للمناهج التعليمية يشمل المناهج التعليمية فهي مصممة حول تنمية المهارات القيادية، والمشاركة المجتمعية الاستراتيجية، والمهارات التقنية، ومن جهة التمويل فسيحصل كل مشارك على دعم مالي لأنشطته في بناء المجتمع بدون اتصال بالإنترنت، وحول شبكة الدعم فهي تمكن للمشاركين مقابلة خبراء بناء المجتمع، وغيرهم من المشاركين في FCLP.

وأكدت النائبة ماريان عازر، أن الدعم ياتي من قبل محترفي Facebook وإجراء اتصالات مع الخبراء المحليين والمنظمات وقادة الفكر.

