أخبار مصر | 'تموين الصحفيين': تلقي الطلبات بالنقابة الأربعاء من كل أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'تموين الصحفيين': تلقي الطلبات بالنقابة الأربعاء من كل أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الزميل حماد الرمحي المشرف على غرفة تلقي طلبات التموين بنقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية مجلس النقابة، إن أزمات التموين طالت الزملاء الصحفيين، ونظرًا لضيق الوقت خلال فترة الدعاية الانتخابية، وما يلزم من زيارة للمؤسسات، قرر تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع، لتلقي طلبات التموين بمقر النقابة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه قرر تأجيل تحديد المواعيد، وتأجيل استقبال الزملاء الصحفيين بوزارة التموين، مؤكدًا أن سيعمل على تلقي طلبات الزملاء يوميًا داخل المؤسسات التي سيقوم بزيارتها ضمن جولاته الانتخابة، وسيُعلن عن زيارته لكل مؤسسة مسبقٌا؛ لضمان استفادة الزملاء.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

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وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.