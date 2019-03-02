أخبار مصر | عضو "أطباء" يطالب النقابة بدعم ضحايا القطار وإعلان الحداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو "أطباء" يطالب النقابة بدعم ضحايا القطار وإعلان الحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الب الدكتور أحمد حسين عبدالسلام، عضو مجلس نقابة الأطباء، النقيب العام الدكتور حسين خيري، بإعلان النقابة الحداد الرسمي ووضع شارة سوداء على الموقع الرسمي للنقابة، تضامنا مع أسر ضحايا ومصابي حريق قطار محطة مصر، الذي أسفر عن 22 شهيدا، منهم الطبيب أحمد حمدي محمود، و43 مصابا.

كما طالب فى خطابه الموجه للنقابة بتقديم الدعم لأسر الضحايا، قائلًا: "نظرا لأن النقابة العامة تضم بين تشكيلاتها (لجنة مصر العطاء)، التي اقدم مختلف المساعدات للمواطنين، ومنها الطبية والاجتماعية في حالة الكوارث، ومصادر تمويل اللجنة هي تبرعات المواطنين، فإنني أقترح تقديم الدعم الطبي والمالي للمصابين وأسر الشهداء، بعد التواصل مع وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية، للحصول على أسماء وطرق التواصل مع أسر الشهداء والمصابين".

كما اقترح إقامة حفل تأبين للشهداء قبل حفل ( يوم الطبيب 18 مارس)، مشاركة لهم في مشاعر الحزن وتأكيدا على اندماج نقابة الأطباء مع المجتمع.

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واندلع حريق صباح الأربعاء الماضى، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين، مما أسفر الحادث عن وقوع الكثير من حالات الوفاه والمصابين.

وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.