أخبار مصر | رئيس "المصريين الأحرار" يستقبل مدير مشروعات جامعة الملكة البريطانية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين الأحرار" يستقبل مدير مشروعات جامعة الملكة البريطانية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار"، البروفسير ديفيد وليم رونى مدير قسم المشاريع بجامعة الملكة فى بريطانيا، والدكتور أحمد إبراهيم عثمان المحاضر بجامعة الوادي وجامعة الملكة فى كيمياء الطاقة المتجدده، وذلك بمقر الحزب الرئيسي اليوم السبتـ، وتباحث الطرفان سبل التعاون المشترك الهادف لخدمة مصر فى ظل تنمية الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وعقب ترحيب رئيس حزب المصريين الأحرار بالبروفسير رونى والدكتور أحمد، تحدث عن الثروات الطبيعية للدولة المصرية التى تنفرد بها عن بلدان العالم.

كما ثمن الدكتور خليل جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والانجازات الملموسة فى كافة القطاعات والمناحى وتاسيس بنية تحتية قوية تخدم الاستثمار بالإضافة لوجود قوانين ميسره لها.

فيما تحدث مدير قسم المشروعات بجامعة الملكة ببريطانيا عن إمكانية سُبل التعاون واستغلال الوقود الحيوي واستخراج الطاقة الشمسية بالإضافة لاستخدامها فى تحليه مياه البحر الأحمر، وأشار إلى أن المشروعات الممكن انشاؤها تهدف استخراج طاقه رخيصه وخلايا شمسية من رمال البحر الأحمر، وايضا من خلال الحشائش على الترع وتدخل علي اجهزة لانتاج وقود حيوى مما يخفف الضغط على شركات الكهرباء المصرية.

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وأوضح روني، أن ضمن المشروعات الممكن استفادة مصر منها هو استغلال الميثانول الذى يخرج عن مصانع السكر وتحويله لوقود حيوي، وتابع:"إن الدكتور خليل سيخاطب الجهات المعنية بتلك الرؤي والمشروعات واقتراحه بانشاء مصنع الميثانول بالصعيد ورغم خلفيته الطبية وجدته يتحدث بطلاقه ويضيف لتلك المشروعات والأفكار".

وكشف روني، إنه تباحث مع رئيس المصريين الأحرار سبل التنمية للتعليم فى مصر والمشروعات والاستفادة من الخبرات الإنجليزية.

من جانبة قال الدكتور أحمد إبراهيم المحاضر بجامعة الملكة فى كيمياء الطاقة المتجددة، أن البروفسير رونى يدير مشروعين تكلفتهم حوالي 14 مليون استرليني منحة من المملكة المتحدة توفرهما لأي دولة تتوافر لديها الإمكانيات لتحقيق نجاح المشروعين فى الطاقة ورآيت أهمية استفادة وطني الام من تلك المنح، موضحًا أن المملكة المتحدة اختارت البروفسير روني ومنحت له مليون استرليني لحل مشكلة البلاستك المهدر لعدم وجود قيمة له، وبحث افكار ابتكارية لادخال البلاستك فى طوب البناء والاجهزة طبية وسيبدأ العمل على المشروع أبريل المقبل وتستهدف استفادة مصر منه.

وأوضح أنهم بصدد زيارة الي مسقط بعمان خلال ساعات لبحث تطبيق مشروع الميثانول والوقود الحيوي بها منحه ٥ مليون من المملكة المتحدة وسيكون رونى وانا بمثابة استشاريين على المشروع.