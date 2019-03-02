أخبار مصر | "التعليم": من يوجد لديه مشاكل أمنية لن يعين خلال مسابقة العقود المؤقتة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": من يوجد لديه مشاكل أمنية لن يعين خلال مسابقة العقود المؤقتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن درجة النجاح في اختبارات المعلمين ٥٠٪؜، وأن كل من سينجح سيتم تعيينه بشكل مؤقت، وذلك بعد الفحص الأمني، مشيرا إلى أن من يوجد لديه مشاكل أمنية لن يتم قبوله.

ولفت محمد عمر، خلال مؤتمر صحفي له الآن، إلى أن المسابقة المؤقتة الحالية هى نظام جديد لإعادة صياغة آليات العمل من جديد لعدم تعثر أي مدرسة بعدم وجود معلم.

وأكد أن عدد المعلمين الذين تحتاجهم الوزارة من المسابقة المؤقتة ٦٥ ألف معلم.