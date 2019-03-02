أخبار مصر | أميرة العادلي: لا أمثل أي تيار سياسي وترشحت للصحفيين بعيدًا عن أي انتماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أميرة العادلي: لا أمثل أي تيار سياسي وترشحت للصحفيين بعيدًا عن أي انتماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت أميرة العادلي المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بعض الأخبار التي تم تداولها حول مشاركتها في مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم، مؤكدة أن من يقوم بترويجها لم يبذل مجهود كافي أو تعمد اختيار أخبار معينة، حتى تتناسب مع ما يروجه من شائعات وأفكار، متعمدًا غض البصر عن أخبار ومشاركات أخرى توضح مواقفها وأفكارها.

وأضافت في بيان لها، أنها كانت جزءًا من ثورة 25 يناير، و عضوًا لاتحاد شباب الثورة،وعضوًا للمكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ، وبدأت العمل في مؤسسة الأهرام من 2008، والآن تعمل محررًا سياسيًا لبوابة الأهرام، وعضوًا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

وأكدت "العادلي" أنها لا تمثل أي تيار سياسي، وتقدمت للترشح لعموم الصحفيين، بعيدًا عن أي انتماء سياسي، ولكن إيمانًا منها بالعمل النقابي وأهميته.

ولفتت المرشحة لعضوية مجلس النقابة، إلى أنها تعلن موقفها وفقًا لمجموعة مبادئ لا تتغير، وفي العمل النقابي، قناعتها الثابتة هي الرفض الكامل لأي تدخل من أي جهة في شؤون النقابة، موضحة أن استقلالها مبدأ ثابت ولا يتجزأ أبدًا.

وتابعت: "أنافس بشرف وأجتهد، لتصل أفكاري ورؤيتي للجميع، ولم ولن أستخدم وسائل أخرى للحصول على ثقتكم، سأظل أتحلى بأدبيات المنافسة الشريفة".

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، أمس، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

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وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، أمس، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة