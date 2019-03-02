أخبار مصر | "في حب الوطن" تنظم قافلة طبية بالمعادي والبساتين ودار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "في حب الوطن" تنظم قافلة طبية بالمعادي والبساتين ودار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت حملة "في حب الوطن" قافلة طبية بمنطقة مصر القديمة، وذلك في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" من أجل التخفيف عن كاهل المواطن الاكثر احتياجا.

وقال سعيد مزروع مؤسس مبادرة في حب الوطن، أن المبادرة تضمن مناطق البساتين والمعادي ودار السلام مشيرا إلى أنها تضمن عددا من الفعاليات التي تهدف بالأساس الوصول إلى المواطن البسيط بأكثر من وسيلة منها قوافل طبية وتوزيع مساعدات عينية على البسطاء، وأيضا توزيع أدوية بالمجان وعلاج الحالات المستعصية.

وأضاف مزروع، أن القافلة الطبية بجمعية دار القرآن هي القافلة الثالثة، مضيفا أنه كل جمعة سوف يتم الكشف بالمجان على المواطنين، داعيا أصحاب المراكز الطبية والعلامات التجارية والصناعيه أن يتبعوا نهج الرئيس من أجل التخفيف عن المواطنين عن طريق مبادرات ضد الغلاء وحياة كريمة، والبعد عن استغلال وجشع التجار ودون أية مصالح شخصية وإنما مراعاة ضميرهم وانسانيتهم.