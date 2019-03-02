أخبار مصر | "التعليم": الوزارة استعانت بالمركز الثقافي البريطاني لوضع أسئلة اختبارات مسابقة العقود المؤقتة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": الوزارة استعانت بالمركز الثقافي البريطاني لوضع أسئلة اختبارات مسابقة العقود المؤقتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، أن الرقم القومي للمعلم مهم في أثناء عقد اختبارات مسابقة العقود المؤقتة والتي ستبدأ الإثنين المقبل قائلا: "اللي مش هيكون معاه الرقم القومي مش هيدخل الامتحان".

وأشار محمد عمر، إلى أن الامتحانات سوف تكون مختلفة خاصة أن الأسئلة سيتم اختيارها عشوائي.

وأكد محمد عمر، أن الوزارة استعانت ببعض المراكز من أجل وضع الأسئلة منها المركز الثقافي البريطاني.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تجهيز العقود حاليا وأن الفحص الأمني للمقبولين ومستوفيين الشروط سوف يبدأ غدٍ الأحد.