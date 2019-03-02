أخبار مصر | "التعليم": أكثر من ٧١ ألف معلم مستوفي الشروط بمسابقة المعلمين المؤقتة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": أكثر من ٧١ ألف معلم مستوفي الشروط بمسابقة المعلمين المؤقتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه يوجد أكثر من ٧١ ألف مستوفيين الشروط بالمسابقة المؤقتة للمعلمين.

وأشار خلال مؤتمر صحفي الآن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن هذا العدد شامل بعض المعلمين الذين كان يوجد لديهم مشاكل في القيد العائلي.

ولفت إلى أنه بداية من الإثنين المقبل، سيكون اختبار للدفعة الأولى من المقبولين، وأكد أن بعض الإدارات التعليمية في المحافظات الحدودية يوجد بها عجز وكذلك مشكلة خاصة بالمؤهل العالي لذلك سوف يتم عقد اجتماع مع مديري المديريات للقضاء علي العجز نهائيا.