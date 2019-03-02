أخبار مصر | عضو بمجلس "الأطباء" يطالب النقابة بدعم أسر ومصابي حادث القطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو بمجلس "الأطباء" يطالب النقابة بدعم أسر ومصابي حادث القطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور أحمد حسين عبدالسلام، عضو مجلس نقابة الأطباء، النقيب العام الدكتور حسين خيري، بإعلان النقابة الحداد الرسمي و وضع شارة سوداء على الموقع الرسمي للنقابة، تضامنا مع أسر ضحايا ومصابي حريق قطار محطة مصر، الذي أسفر عن 22 شهيدا، منهم الطبيب أحمد حمدي محمود، و 43 مصابا.

وقال أحمد حسين، في خطاب وجهه للنقابة اليوم السبت: "نظرا لأن النقابة العامة تضم بين تشكيلاتها (لجنة مصر العطاء)، التي اقدم مختلف المساعدات للمواطنين، ومنها الطبية والاجتماعية في حالة الكوارث، و مصادر تمويل اللجنة هي تبرعات المواطنين، فإنني أقترح تقديم الدعم الطبي و المالي للمصابين وأسر الشهداء، بعد التواصل مع وزارة الصحة و غيرها من الجهات المعنية، للحصول على أسماء وطرق التواصل مع أسر الشهداء و المصابين".

كما اقترح إقامة حفل تأبين للشهداء قبل حفل ( يوم الطبيب 18 مارس)، مشاركة لهم في مشاعر الحزن و تأكيدا على اندماج نقابة الأطباء مع المجتمع.

Advertisements

كان الدكتور أحمد حسين، منسق عام جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، أعلن الحداد على أرواح الشهداء من أبناء الوطن، في حادث قطار محطة مصر.

ودعت الجبهة، في بيان الخميس الماضي، جميع منظمات المجتمع المدني والمواطنين، لإعلان الحداد، ووضع شارات سوداء على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، رمزا و دلالة على الحزن الذي يعصف بقلوب الشعب المصري.

كما دعت الجبهة، منظمات المجتمع المدني، إلى التواصل مع الجهات المعنية، لمعرفة بيانات أسر الشهداء والمصابين، لتقديم يد العون الذي ستحتاجه تلك الأسر والمصابين في مسارات عديدة، أهمها الجانب الطبي، خاصة بعد خروج المصابين من المستشفيات.

وناشدت الجبهة، وزارة الصحة القيام بدورها في علاج المصابين على أكمل وجه و استكمال متطلبات علاجهم بعد الخروج من المستشفيات ، خاصة الحروق، لما تمثله من ألم نفسي كبير، وتحديدا في تعاملاتهم مع المجتمع، لافتة إلى ضرورة تشكيل فرقا طبية لتقديم الدعم النفسي لهؤلاء المصابين و أسرهم و أسر الشهداء في مراحل ما بعد الصدمة.