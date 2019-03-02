أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول انتشار المكملات الغذائية المغشوشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول انتشار المكملات الغذائية المغشوشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول انتشار المكملات الغذائية المغشوشة، بما يشكل خطورة على صحة المواطنين بشكل عام، والرياضيين منهم بشكل خاص لأنهم الأكثر تعاطيا لها.

وأوضح متولي، أن العديد من الناس يتناولون مكملات غذائية ليس لها دليل علمي على كونها فعالة، ويتم الخداع في الصالات الرياضية عن المكملات الغذائية الرياضية، والتي شاع انتشارها بين الرياضيين بهدف الحصول على الشكل الذي يحلمون به، وجميع هؤلاء هم ضحايا أوهام كاذبة، فمن يبيعها في الصالات الرياضية، لا يتمتعون بالخبرة الكافية التي تؤهلهم لوصفها، كما أن المعلومات التي يروجون بها هذه المنتجات معلومات خاطئة بعيدة عن سلامة الرياضي.

وأضاف النائب البرلماني، أن الكثير من هذه المنتجات تباع في الأندية من دون أن تكون مرخصة، ولا نعرف مصدر هذه المنتجات، والتي قد تكون مغشوشة، وثبت في الدول المتقدمة أنها منشطات مضرة بالصحة، ونرى مضاعفاتها في المستشفيات بعد ذلك حيث هناك الكثير ممن ينساق وراءها تحت مسميات غير صحيحة، ولهذا على الرياضيين الابتعاد عنها واقتنائها من الصيدليات تحت وصفات طبية، مُشيرا الى أنه بالرغم من صدور بيانات من وزارة الصّحة كل فترة، تحذّر فيها من المكملات الغذائية التي يُعلن عنها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، لكنّ الواقع يؤكّد أنّ هذه السّوق تنمو وتتزايد من دون أن تكون هناك حلول عملية لمواجهتها، ويعود ذلك الى صعوبة إجراءات التسجيل الرّسمي لها في وزارة الصّحة، بما يؤدي لاختلاط الأنواع الجيدة مع الرديئة، وطالب النائب بتسهيل تلك الاجراءات وتكثيف جهود ضبط مصانع المكملات الغذائية المغشوشة.