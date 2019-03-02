أخبار مصر | سكرتير عام 'الصحفيين' يوضح حقيقة حالته الصحية وتغيبه عن الجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكرتير عام 'الصحفيين' يوضح حقيقة حالته الصحية وتغيبه عن الجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية مجلس النقابة، إنه على هامش الانعقاد غير المكتمل للجمعية العمومية العادية للنقابة أمس، أوضح بضعة نقاط هامة:

أولًا: إجراءه لعملية قسطرة استكشافية، هو مجرد إجراء دوري ضمن مجموعة من الفحوصات الدورية التي يُجريها سنويًا، لكن تصادف تأجيله لها منذ بضعة أشهر لانشغاله بمتابعة العمل النقابي، وأيضًا لإنهاء بعض المسائل العالقة في اتحاد الصحفيين العرب.

وأكد "زكريا" أن إنهاء الفحوصات يستغرق بضعة أيام، كان يؤجلها إلى أن وجد نفسه مضطرًا لإجرائها مساء الأربعاء الماضي، وهو ما غيبه عن الجمعية العمومية للنقابة أمس، والتي شهدت أقل تواجد للصحفين على مدار الانتخابات الماضية.

ثانيًا: يتطوع في حملته عدد كبير من شباب الصحفيين، كان متحمسًا لخوضه الانتخابات، قلقًا على مستقبل النقابة، ومعلقًا عليه الآمال، بعضهم بلور بنودًا هامة في برنامجه الانتخابي.

ولفت "زكريا" أنه طالما استمد من شباب الصحفيين أفكار الدعاية الانتخابية، واستمع إلى مطالبهم، من أجل نقابة حاضنة لأبنائها، ومهنة مؤثرة في المجتمع، وواقع أقل إحباطًا.

ثالثًا: بعض شيوخ المهنة، نصحونه باستراحة محارب، والانسحاب من الجولات الانتخابية، وعندما طرح الأمر على أعضاء حملته الانتخابية، كان رأي الشباب مختلفًا، وهو الاستمرار في المعركة.

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وتابع: "فلنخض المعركة الانتخابية، ولنترك للجمعية العمومية قرار انسحابي من عدمه، قدر المحارب أن يكمل للنهاية".

رابعًا: سيستأنف الجولات الانتخابية، نزولًا على رغبة شباب الصحفيين، ابتداءً من منتصف الأسبوع الجاري.