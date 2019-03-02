أخبار مصر | وزير الأوقاف: تم بث مشروع الآذان الموحد في 60 مسجدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: تم بث مشروع الآذان الموحد في 60 مسجدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع الآذان الموحد تم البث فى 60 مسجدا بنسبة 100% حتى الآن.

وأضاف "جمعة"، خلال مؤتمر صحفي أكاديمية الأوقاف بأكتوبر، أنه يجري تدريب العمال لإطلاق البث بـ113 مسجدا خلال 10 أيام، حيث تم اطلاق التجربة اولا فى اكبر 6 مساجد فى مصر وهى مسجد الفتح والإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والنور وعمرو بن العاص.

ولفت الوزير إلى أن الآذان الموحد يؤدى نفس الهدف ويرفع الشعيرة من خلال عدد من الشركات، حيث يوجد بعض الأجهزة لا توافق المساجد الكبيرة ويجرى ضبطها.

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وأعلن جمعة، أنه سيتم إطلاق مركز للحاسب الآلى المعتمد بترخيص دولى باختبارات دولية من مؤسسة دولية اون لاين، وسيتخصص للائمة ويمكن فتح قسم آخر للجمهور، بـ3 مستويات فى الاتقان يتضمن 7 دورات مجانية وفى حالة استنفاذ 10 فرص للنجاح يدفع تكلفة الدولة 50 جنيها.

من ناحية أخرى قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الخطبة مترجمة لأنها توجه للمسلمين وسائر الأديان في كل العالم، حتى لا تستغل الجمعيات المتطرفة الشباب وتزج بهم تحت مسمى الشهادة.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه لابد أن نفرق بين الشهيد الحقيقي الذي يحمي بلده وقتيل الباطل، وعلى الشباب التفكير جيدا فما قيمة الدولارات التي تعد بها هذه الجماعات إن كنت ستموت منتحرا.

ويأتي ذلك على هامش تنظيم أكاديمية الأوقاف الدولية لقاء ثقافيا وجولة سياحية لنحو ثمانين طالبا من الطلاب الوافدين المسجلين على منحة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين بالأزهر الشريف، ومن الطلاب الوافدين المسجلين بالدراسات العليا بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالزمالك.