أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل حزب مستقبل وطن فعالياته الخدمية والثقافية والطبية بمحافظات مصر للتواصل مع المواطنين والمساهمة فى تخفيف الأعباء اليومية عنهم.

حيث اضطلعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة بعمل ندوة تثقيفية حول كيفية الوقاية من الامراض المزمنة بقاعة المحاضرات بمستشفى الزيتون التخصصي بحي الأميرية فضلا عن تنظيم دورة الألعاب الكاراتيه والجودو سرعة باستاد المحافظة دائرة قسم السلام بمشاركة 100 لاعب.

وقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بعمل ندوة تثقيفية بعنوان الوحدة الوطنية حول أهمية تكاتف فئات الشعب للنهوض بالدولة بمسرح نادي المهندسين بدمياط، كما شهدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد توزيع 500 حقيبة كرتونية مواد غذائية مجانا على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة بور فؤاد ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة لشعب عظيم.

ونظمت أمانة الحزب بالفيوم تنظيم قافلة طبية بمركز أبشواي تم خلالها توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان للمواطنيين، فضلًا عن تنظيم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا قافلة لمرضى العيون بقرية القطوشة بمركز سمالوط تم خلالها توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان على المواطنين.

واضطلعت أمانة الحزب بالوادى الجديد إقامة معرض لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة بمقر الجمعية الخيرية بقرية المعصرة مركز الداخلة؛ فضلا عن تنظيم قافلة طبية تم خلالها توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان للمواطنين بقرية شندى مركز بلاط إضافة إلى تنظيم ندوة ثقافية حول أهمية التعديلات الدستورية بمقر مكتبة مصر العامة بمركز الدخلة.