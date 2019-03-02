أخبار مصر | "جمعة": أكاديمية الأوقاف الدولية تنظم لقاءًا ثقافيًا وجولة سياحية لنحو 80 طالبًا من الوافدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جمعة": أكاديمية الأوقاف الدولية تنظم لقاءًا ثقافيًا وجولة سياحية لنحو 80 طالبًا من الوافدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تجربة بث خطبة الجمعة مرئية ومسموعة ومقروءة مترجمة لـ 8 لغات لاقت نجاح كبير.

وقررت الوزارة التوسع في ترجمة الخطبة إلى لغات أخرى حتى نصل بصوت الإسلام الوسطي إلى العالم أجمع من أجل بيان صحيح الدين ويسره وسماحته ووسطيته ونشر ثقافة السلام وفقه العيش المشترك بين البشر جميعا، وتفنيد أباطيل المتطرفين التي شوهت جانبًا نقيًا من الصفحة البيضاء لديننا السمح الحنيف.

وشرح وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بأكاديمية الأوقاف للتدريب بأكتوبر، تجربة الخطبة المترجمة وفكرة الأذان الموحد بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأوضح "جمعة" أن أكاديمية الأوقاف الدولية تنظم لقاءًا ثقافيًا وجولة سياحية لنحو 80 طالبًا من الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدارسين بالأزهر الشريف، ومن الطلاب الوافدين المسجلين بالدراسات العليا بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالزمالك.