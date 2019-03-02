مصر | رفض دعوى عدم دستورية قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض دعوى عدم دستورية قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، في الدعوى رقم 7 لسنة 31 قضائية " دستورية "برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية والتي تنص على أنه "للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به، ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل."

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون فيه قد أجاز للقاضى توجيه اليمين المتممة، من تلقاء نفسه، إلى أى من الخصوم فى الدعوى، ليقيم على ذلك حكمه فيها، أو ليحدد قيمة ما يحكم به، بشرط ألا يكون فى الدعوى دليل كامــل وألا تكون خالية من أى دليل، وذلك انتهاجًا من المشرع المصرى للمذهب المختلط فى الإثبات والذى يجعل للقاضى دورًا إيجابيًّا محدودًا لا توسع فيه فى مجال توجيه الدعوى، واستخلاص الحقائق من أدلتها القانونية، وصولًا إلى الحقيقة فيها، ابتغاء حكم عادل فى الأنزعة المثارة أمامه، وهو يمارس تلك السلطة بالنسبة لأى من الخصــــــــــوم، ليستكمـــــــــل بها دليلًا ناقصًا فى الدعـــــــــوى، فهى لا تعتبر حجة ملزمة للقاضى بل هى دليل تكميلى.

