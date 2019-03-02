مصر | قضايا الدولة تلزم مستورد بدفع 65 مليون جنيه ضرائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قضايا الدولة تلزم مستورد بدفع 65 مليون جنيه ضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة حصلت على حكم هام من محكمة جنح مستأنف السويس بجلسة 7/2/2019 في القضية رقم 1493 لسنة 2017 المقيدة برقم 2385 لسنة 2017 جنح عتاقة، بمعاقبة المحكوم عليه فيها غيابيًا بقبول الاعتراض شكلاً، وبسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددًا بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 65 مليونًا و172 ألفًا و664 جنيهًا مثل قيمة الضرائب المستحقة.

ترجع وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة المحكوم ضده، بتهريب بضائع وإدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة، بقصد الإتجار، بأن قدم مستندات وفواتير مزورة بغرض التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة، وبجلسة 12/11/2017 أصدر القاضي الجزئي أمرًا جنائيًا بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنيه ومثل قيمة الضريبة وبدل مصادرة والمصاريف.

ولم يصادف الأمر قبولاً لدى هيئة قضايا الدولة فاعترضت عليه بالاستئناف المشار إليه، وبجلسة 7/2/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.