مصر | 27 إبريل.. الحكم في دعوى "المركزي للمحاسبات" المطالبة بإلغاء قرار النيابة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 27 إبريل.. الحكم في دعوى "المركزي للمحاسبات" المطالبة بإلغاء قرار النيابة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، لإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، فيما تضمنه من غل يد الجهاز أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم للحكم بجلسة 27 ابريل المقبل.

وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 34055 لسنة 70 قضائيا، أنّ "قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته، بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، للتأكد من أن الإجراءات المناسبة اتخذت بالنسبة للمخالفات، وأنّ المسؤولية عنها حُددت، وتمت محاسبة المسؤولين عن ارتكابها".

وأوضحت الدعوى، أنّ ذات النص يلزم الجهات المشار إليها، بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بالمخالفات، خلال شهر من تاريخ صدورها، مصحوبة بأوراق الموضوع كافة.