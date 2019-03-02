مصر | بسبب الخلاف على مقهى.. مشاجرة بين عائلتين في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الخلاف على مقهى.. مشاجرة بين عائلتين في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة نشبت على ملكية مقهى بمنطقة إمبابة، أمس الجمعة.

تلقى العميد محسن كامل مأمور قسم إمبابة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفٍ ومصاب بدائرة القسم.

وكشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة أن مالك منزل ونجله تشاجرا مع صاحب مقهى، إثر مطالبتهما له باستعادة ملكيتها لبناء عقار جديد، واستعان كل منهما بأنصاره، ما أسفر عن مقتل صاحب المقهى بطعنة نافذة وإصابة آخر.

وتمكن المقدم محمد ربيع ومعاوناه الرائد محمد إدريس والرائد مؤمن فرج من ضبط 6 متهمين من طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة في الواقعة "سكين".

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.