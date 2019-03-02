مصر | تأجيل استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة 32 متهما بـ"فض إعتصام النهضة" لغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة 32 متهما بـ"فض إعتصام النهضة" لغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم بطره إعادة إجراءات محاكمة 32 متهم بدلا من 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" حيث ارتفع عدد المتهمين من 18 متهم الى 32 بعد قيام 14 متهم بعمل إعادة إجراءات محاكمته.. وذلك لجلسة غدا الاحد الموافق 3 مارسلاستكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.

تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.