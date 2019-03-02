مصر | النيابة تأمر بحبس ٤ متهمين بالسطو المسلح على فيلا مهندس بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس ٤ متهمين بالسطو المسلح على فيلا مهندس بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 متهمين بتنفيذ سطو مسلح على فيلا مهندس بالقاهرة الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجح قطاع الأمن العام فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية أثناء محاولتهما الهرب عقب سرقة منزل بالاشتراك مع آخرين بالتجمع الخامس.

ولاحظت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس، أثناء المرور لملاحظة الحالة بدائرة القسم، قيام أحد الأشخاص بمطاردة دراجة نارية يستقلها مجهولان، على الفور قام أفراد القوة بتتبعهما وضبطهما، وتبين أنهما "مصطفى.خ" عاطل مُقيم دائرة مركز ساحل سليم بأسيوط مسجل سرقات بالإكراه - بقسم أول مدينة نصر، والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرها قضية "سرقة بالإكراه"، و"كريم .م" عاطل مُقيم دائرة قسم أول مدينة نصر، وبحوزتهما هاتفى محمول، وتبين أن الشخص الذى كان يطاردهما يدعى "محمد.أ" "طالب" مُقيم دائرة القسم، وبمناقشته أكد أنه أثناء تواجده وأسرته بالفيلا فوجئ بقيام 4 مجهولين بتهديدهم بسلاح أبيض وإيقافهم واستولوا على "مشغولات ذهبية - 2 هاتف محمول" وفروا هاربين.

واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع آخرين، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة، وبعرض المضبوطات على مالك الفيلا " أسامة .إ" "مهندس" مُقيم بالفيلا محل البلاغ تعرف عليها واتهمهم بسرقته بالإكراه.