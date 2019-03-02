مصر | حبس أفريقية لبيعها 3 كيلو دهب مجهولة المصدر بالجمالية

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أمرت نيابة الجمالية الجزئية، حبس أفريقية الجنسية حال قيامها بعرض 8 سبائك ذهب تزن 3 كيلو للبيع بأحدى المحلات.

تعود التفاصيل مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط "نوال.خ"، 47 سنة، "تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية "، وتعمل في مجال التجارة، ومقيمة بأحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين حال قيامها بعرض 8 سبائك ذهبية بإجمالي وزن 3 كيلو جرام "مجهولة المصدر" للبيع على أحد أصحاب المحلات.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بتحصلها عليها من أحد أقاربها بالخارج، ويدعى "وليد.أ.ن"، ويعمل في مجال التنقيب وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع بمنطقة الصاغة وشراء بضائع بقيمة البيع وشحنها لموطنها بالخارج.

وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.