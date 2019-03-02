مصر | خلال حملات مرورية.. تحرير 3045 مخالفة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات مرورية.. تحرير 3045 مخالفة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 3045 مخالفة مرورية، تنوعت في ضبط 1140 مخالفة انتظار خاطئ، 53 بدون قيادة، 37 بدون تسيير، 299 متنوع، 1168 نـمــوذج 125، 17 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 16 الصلاحية الفنية، 4 حجز توك توك، 21 عدم استخدام حزام الأمان، 20 حملة سرفيس، 62 التصالح الفوري، 17 ملصقات ومتعلقات، 14 زجاج فاميه، 2 تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

بعد السطو على فيلا مهندس.. القبض على تشكيل عصابي في التجمع

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين بعد مطاردة مثيرة بالشوارع لقيامهم بتنفيذ سطو مسلح على فيلا مهندس بمنطقة التجمع.

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تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس وتلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بمطاردة دراجة نارية يستقلها مجهولان، على الفور قام أفراد القوة بتتبعهما وضبطهما وتبين أنهما كلٍ من مصطفى.خ، 32 "سنة، عاطل"، كريم.م، 25 سنة، عاطل"، وبحوزتهما (عدد 2 هاتف محمول)، وتبين أن الشخص الذى كان يطاردهما يدعى محمد.أ، 21 سنة، "طالب" مُقيم دائرة القسم، بمناقشته قرر أنه حال تواجده وأسرته بالفيلا سكنهم فوجئ بقيام أربعة مجهولين، قاموا بتهديدهم بسلاح أبيض وإيثاقهم وإستولوا على (مشغولات ذهبية، 2 هاتف محمول) وفروا هاربين.

وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه بالإشتراك مع كلًا من محمد.م، 28 سنة، "عاطل"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات، كريم.م، 29 "سنة، عاطل" مُقيم بدائرة قسم الزيتون.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الأول والثانى إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك معهما.

بعرض المضبوطات على مالك الفيلا أسامة.إ، 45 سنة، "مهندس" مُقيم بالفيلا محل البلاغ تعرف عليها وإتهم المذكورين بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.