مصر | حبس عاطل ساوم أجنبية على إعادة جواز سفرها مقابل 5000 جنيه بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل ساوم أجنبية على إعادة جواز سفرها مقابل 5000 جنيه بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة مساومة سيدة أجنبية على إعادة جواز السفر الخاص بها نظير مبلغ مالي عقب عثوره عليه.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من تاميكا.إ، 29 سنة، "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، بأنها حال تواجدها بأحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم - إكتشفت فقد جواز سفرها وقبل إنصرافها تركت رقم هاتفها للعاملين بالمطعم للتواصل معها فى حالة عثورهم عليه، وفى وقت لاحق تلقت إتصال تليفونى من رقم هاتف "محدد" طلب خلاله المتصل مبلغ مالى قدره 5000 جنيه نظير إعادة جواز السفر الخاص بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعه "أحمد.م"، 20 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته جواز السفر المشار إليه، وكذا شريحة الهاتف المحمول المستخدمةفى الواقعة، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأنه حال سيره أمام المطعم محل الواقعة عُثر على جواز السفر الخاص بالمبلغة فاستعلم من العاملين بالمطعم عن مالكته وتمكن من الحصول على رقم هاتفها.

حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات

بـ"كسر كالون الباب".. ضبط زعيم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالنزهه

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على زعيم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بأسلوب "كسر كالون الباب بمنطقة النزهة.

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من "نجوى.ح"، 72 سنة، "ربة منزل" - مقيمة دائرة القسم.، بأنها عقب عودتها من السفر إكتشفت كسر كالون الشقة سكنها وسرقة (مشغولات ذهبية - طبنجة مرخصة خاصة بزوجها)، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة أيمن.ع، 52 سنة، "عاطل" ومقيم قسم شرطة الهرم، والسابق إتهامه فى عدد (11) قضية آخرهم قضية "سرقة مساكن" وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة عبارة عن (6 مفتاح إنجليزى- مفتاح سوستة- أجنة حديدية).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بإسلوب "كسر كالون الباب" بالاشتراك مع "طارق.ح.ع" سن 51 "عاطل" ومقيم دائرة قسم شرطة الهرم، وله محل إقامة آخر دائرة قسم شرطة السيدة زينب "جار ضبطه"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وكما تم ضبط (3 شاشة - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - 2 دفاية- 2 جهاز رسيفر- جهاز تابلت - مكواة- 2 سماعة صغيرة -سماعة كبيرة - 2 كاميرا - 15 ساعة يد- 5 هواتف محمولة- كاميرا مراقبة- 5 نظارات - مجموعة من الإكسسوارات الحريمى).

وأقر أن جميعها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته والهارب بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.