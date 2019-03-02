مصر | لسوء سلوكها.. مسن يطعن نجلته ويقتل خالتها في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لسوء سلوكها.. مسن يطعن نجلته ويقتل خالتها في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث مركز شرطة أوسيم في القبض على المتهم بقتل شقيقة زوجته، وإصابة نجلته بسبب سوء سلوك الأخيرة، وأخطر مدير امن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز شرطة أوسيم، بتلقيه إشارة من مستشفى معهد ناصر بوصول كلًا من منال.ه.ع.ع.ا، ربة منزل، 30 سنة، ومقيمة بالقاهرة، مصابة بجرح نافذ بالبطن أسفل الثدي من الجهة اليسري، وتوفيت حال إسعافها، شروق.أ.ع، طالبة، 20 سنة، ومقيمة بذات العنوان، مصابة بجرح طعني بالبطن "نجلة شقيقة الأولى".

وكشفت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، عن حدوث مشادة كلامية بين الثانية ووالدها أشرف.أ،ع المقيم دائرة المركز، بسبب معاتبته لها على سوء سلوكها، تطورت إلى مشاجرة تدخلت خلالها الأولى لفضها، وقام خلالها الأخير بالتعدي عليهما بسلاح أبيض مطواة، كانت بحوزته مما أدى إلى وفاة الأولى وحدوث إصابة الثانية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهمين على وجه السرعة، وتمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات أمام العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بإرتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

