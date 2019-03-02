شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القمة الثانية لقادة التنمية المصريين 4 مارس بمشاركة 9 وزراء و28 سفيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتزم مؤسسة تروس مصر للتنمية إطلاق القمة الثانية لقادة التنمية المصريين «فينجر برينت» يومي 4 و5 مارس، بمشاركة 9 وزراء و28 سفيرًا يمثلون دولًا عربية وأفريقية وأوروبية وتمثيلًا لـ 35 دولة أفريقية، وسط مشاركة واسعة من قيادات العمل الأهلي ورواد التنمية ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ورجال الأعمال.

في هذا السياق، قال الدكتور حاتم خاطر، رئيس قمة فينجر برينت، إن القمة الثانية لقادة التنمية المصريين سوف تشهد ولأول مرة مشاركة 9 وزراء منهم، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والسيدة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

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وأضاف «خاطر» أن القمة في دورتها الثانية سوف تشهد مشاركة 28 سفيرًا عربيًا وأفريقيًا وسوف يطلق خلال جلساتها العديد من المبادرات أبرزها «كأس أفريقيا لرواد الأعمال» والتي تأتي بالتعاون مع الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL –الرخصة المهنية الأولى عالميًا في مجال قيادة الأعمال- و35 دولة أفريقية وتأتي بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ومبادرة مؤشر التنافسية بين الشباب (TYCI) الذي يقوم بالمقاربة القائمة على الأدلة مع استعراض أحدث الدراسات والبيانات حول موضوع تنمية الشباب استنادًا إلى فهمنا لدوافع مشاركة الشباب بمهارات المستقبل، وكذلك إطلاق «أكاديمية تروس لتبادل المعرفة Fit For Job» والتي تم تصميمها لتقوم بالتدريب على أخلاقيات العمل الأكثر إبداعًا في العالم لخلق كوادر استثنائية في جميع قطاعات الأعمال، و«مبادرة الجيران» الرامية لفتح مجال المشاركة في القرى والمدن والسماح لهم بأن يكونوا جزءًا من التغيير في مجتمعاتهم.

ولفت إلى أن القمة سوف تناقش تحديات خلق فرص عمل وتهيئة بيئة محفزة لرواد الأعمال، حيث تسعى في كل سنة لتسليط الضوء على واحدًا من أكثر الموضوعات إلحاحًا وتأثيرًا في دفع عجلة التنمية، يأتي هذا في إطار التوجهات الجادة للدولة في إحداث حلول جذرية للمشكلات تماشيًا مع المتغيرات الدولية والإقليمية التي حتمت ضرورة خلق فرص عمل حقيقية ذات قيمة مضافة وجودة وليست مجرد وظائف دون جدوى، ونظرا لأهمية ريادة الأعمال في دفع الإقتصاد الوطني وخلق وظائف جديدة، تم جعله محورًا أساسيًا للقمة، كما لفت إلى أن التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي تمثل تحديًا كبيرًا في خلق الوظائف وهي أحد أهم محاور القمة في دورتها الثانية، وسوف تشهد الجلسات أيضًا الإعلان عن أحد منجزات القمة الأولى والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

يذكر أن قمة قادة التنمية المصريين «فينجر برينت» هي مبادرة أطلقتها مؤسسة تروس مصر للتنمية –واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع التنمية-أسسها الدكتور حاتم خاطر ويرأس مجلس أمنائها المهندس هاني محمود وزير الإتصالات الأسبق، وتهدف لتجميع الشركاء المعنين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني القادرون على إحداث بصمة مؤثرة في عجلة التنمية، تعقد دورتها الثانية يومي 4 و5 مارس بمشاركة 9 وزراء للمرة الأولى و28 سفيرًا والعديد من المنظمات الدولية النشطة في مجال التنمية والشركات المحلية والدولية ورجال الأعمال، ولذا فإن قمة فينجر برينت تمثل أكبر تجمع للعاملين في مجال التنمية.