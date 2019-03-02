مصر | بعد السطو على فيلا مهندس.. القبض على تشكيل عصابي في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد السطو على فيلا مهندس.. القبض على تشكيل عصابي في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين بعد مطاردة مثيرة بالشوارع لقيامهم بتنفيذ سطو مسلح على فيلا مهندس بمنطقة التجمع.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس وتلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بمطاردة دراجة نارية يستقلها مجهولان، على الفور قام أفراد القوة بتتبعهما وضبطهما وتبين أنهما كلٍ من مصطفى.خ، 32 "سنة، عاطل"، كريم.م، 25 سنة، عاطل"، وبحوزتهما (عدد 2 هاتف محمول)، وتبين أن الشخص الذى كان يطاردهما يدعى محمد.أ، 21 سنة، "طالب" مُقيم دائرة القسم، بمناقشته قرر أنه حال تواجده وأسرته بالفيلا سكنهم فوجئ بقيام أربعة مجهولين، قاموا بتهديدهم بسلاح أبيض وإيثاقهم وإستولوا على (مشغولات ذهبية، 2 هاتف محمول) وفروا هاربين.

وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه بالإشتراك مع كلًا من محمد.م، 28 سنة، "عاطل"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات، كريم.م، 29 "سنة، عاطل" مُقيم بدائرة قسم الزيتون.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الأول والثانى إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك معهما.

بعرض المضبوطات على مالك الفيلا أسامة.إ، 45 سنة، "مهندس" مُقيم بالفيلا محل البلاغ تعرف عليها وإتهم المذكورين بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.