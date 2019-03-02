مصر | 9 مارس .. استكمال سماع الشهود بمحاكمة متهمين "أنصار بيت المقدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 مارس .. استكمال سماع الشهود بمحاكمة متهمين "أنصار بيت المقدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهره المنعقده بمجمع محاكم طره محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، المنعقدة بمجمع محاكم طره لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزيرالداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم،وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة .. وذلك لجلسة 9 مارس الجاري لاستكمال سماع الشهود

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.