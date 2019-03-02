مصر | إحالة أوراق 3 متهمين إلى المفتي في اتهامهما بقتل مواطنين بالبساتين

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم، فى اتهامهما بقتل مواطنين بالبساتين.

صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي و محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب و عبد المجيد حلمي.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة، قيام المتهمين "محفوظ محمد"ن و" حمدي محمد"، و "عاطف محمد"، بقتل المجني عليهما "خالد محمد محمد، ومحمد جمال" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهما وتنفيذا لمشروعهم الإجرامي، أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتوجهوا بها إلى المكان الذي أيقنوا سلفا وجودهما به، ثم قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهما واستكملوا الاعتداء علي المجني عليه الثاني باستخدام الأسلحة البيضاء، قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا إصاباتهما التي أودت بحياتهما.