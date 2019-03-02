مصر | لقتلهما عربجي.. القبض على سائق وخاله في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقتلهما عربجي.. القبض على سائق وخاله في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين بقتل عربجي إثر نشوب مشاجرة بينهم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز شرطة أوسيم، بورود إشارة من مستشفى أوسيم المركزي بوصول 'سيد.ش.م.ع'، عربجي، 19 سنة، ومقيم بدائرة المركز، متوفي إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن من الناحية اليسرى.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة، تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وكلًا من حسن.س.ح.خ.ا، سائق توك توك، 18 سنة، ومقيم بذات العنوان، محمد.ا.م.ص، خال الأول، مكوجي، 40 سنة، ومقيم بذا ت العنوان، المحكوم عليه الهارب من تنفيذ 15 قضية، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتوفي بإشهار سلاح أبيض مطواة حيث تمكن الثاني من إستخلاصه منه وطعنه به محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهمان على وجه السرعة، وتمكنا المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة اوسيم، والقوة المرافقة لهما، من ضبطهما وبحوزة الثاني الأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات أمام العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بقيامه بإرتكابه الواقعة لمناصرة نجل شقيقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات

"'تعدى جنسيا على بناته".. التحقيقات تكشف مفاجآت حول جثة مقابر أكتوبر

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثة مسن مصاب بأكثر من 10 طلقات بسلاح ألي بمنطقة المقابر، دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتبين أن نجليه وراء قتله بالإشتراك مع خالهما، لتعديه جنسيا على بناته.

وأضافت التحقيقات انهما يوم الجريمة استعانا بخالهما، واستدرجوا المجني عليه لمكان الواقعة، بزعم شراء مدفن، وبعد حضوره امطروه بـ 18 طلقة بسلاح ألي، حتى لقى مصرعه في الحال، وفروا هاربين.

كان أدلي المتهمون بقتل والدهما المسن بـ 18 طلقة بسلاح آلي، وإلقاء جثته بمنطقة المقابر بطريق الفيوم، دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، بالإشتراك مع خالهما، بإرتكاب الواقعة، خلال التحقيقات التي أجريت معهم، لوجود خلافات بينهم وبين المجني عليه.

وأوضحوا انهم إستدرجوا المجني عليه لمكان الواقعة بزعم شراء مدفن للأسرة، وتوجهوا لمكان العثور على جثته بسيارة خاصة بالمتهم الثالث وعقب حضوره بدراجته النارية، قام بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية أعدها مسبقًا فأودى بحياته وهربوا.

وأرشدوا عن البندقية المستخدمة في الجريمة وبخزينتها 10 طلقات، كما أرشد الثالث عن السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وتبين انها ملكه.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئیس قطاع أكتوبر، بتلقي الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا بالعثور على جثة جمال.ق.أ، عاطل، 52 سنة، ومُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، له معلومات جنائية، بمدق ترابي بمقابر طريق الفيوم بدائرة القسم وبه إصابة بطلقات نارية بالصدر والرأس وبحوزته 2000 جنيه، هاتف محمول، وبجوار الجثة دراجة نارية و12 ظرف فارغ لطلقات آلية.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت جهود فريق البحث الجنائي بالمديرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة كلا من م.ج. ق، 25 سنة، نجار، م.ج.ق، 19 سنة، تجار، يوسف. م.م، 20 سنة، ومُقيمين بمنطقة بولاق الدكرور، وهم إبنى المجني عليه وخالهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، من ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لخلافات بينهم وبين المجني عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.