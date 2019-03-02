مصر | المشدد 10 سنوات والحبس سنتين لآخر وانقضاء الدعوة لمتهمين بتهمة سرقة سيارة محملة بالمواشي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات والحبس سنتين لآخر وانقضاء الدعوة لمتهمين بتهمة سرقة سيارة محملة بالمواشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهم أخر بالحبس سنتين، وإنقضاء الدعوة لمتهمين لوفاتهم، فى اتهامهما بسرقة سيارة محملة بالمواشي بالصف.

وعاقبت المحكمة كل من "ممدوح علي ،و كمال ضاحي، و كرم حسني، وأيمن شوقي، وأحمد محمد" بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المتهم طارق زينهم بالحبس سنتان ، وبراءة كل من "حماده زكي، و بلال محمد" لإنقضاء الدعوة الجنائية بالوفا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد الخولي وحسين نظمي، وأمانة سر خالد عبد المنعم.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين "حمادة زكي، و ممدوح علي، و كمال ضاحي، و كرم حسني، وأيمن شوقي، وأحمد محمد، وأحمد محمد"، بسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه "خالد عادل" ورؤوس الماشية والهاتفين الجوالين والمبلغ النقدي المملوكين للمجني عليهما "عماد حسن ،و محمد عبده"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بالطريق العام، بأنه وحال استقلال المجنى عليهم السيارة وما عليها من ماشية اعترض طريقهم المتهمون مستقلين سيارة ربع نقل، وهبطوا منها واستوقفوهم مشهرين في وجوههم أسلحة بيضاء ومسدس صوت مهددينهم باستعمالها آمرين إياهم بتسليمهم السيارة والماشية، فبثوا الرعب في أنفسهم وشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء علي المنقولات.