مصر | المشدد 5 سنوات لعاطل لاتهامه بالشروع في قتل مواطنين إثر خلاف بالبدرشين

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم علام نبيل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل مواطنين علي أثر خلاف بالبدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و أيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "علام نبيل" وأخرين، بالشروع في قتل المجني عليهما "محمد عبد السميع، وعلام حسن" عمدا مع سبق الإصرار وأعد لهذا الغرض سلاح ناري "بندقية آلية"، وتوجه إلى مكان تواجدهما، وما أن ظفر بهما حتي إنهال عليهما بوابل من الأعيرة النارية، قاصدين إزهاق روحهما، فأحدث بالمجني عليه إصابات إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما، لأسباب لادخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكامهما التصويب ونفاذ الذخيرة ومداركة المجني عليه الأول بالعلاج.