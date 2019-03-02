مصر | تأجيل محاكمة متهم بعنف الظاهر لجلسة ٩ مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهم بعنف الظاهر لجلسة ٩ مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسه المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر"، لجلسة ٩ مارس

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.