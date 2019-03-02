مصر | النيابة تأمر بضبط كلبين التجمع وإيداعهم الحجر البيطري 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بضبط كلبين التجمع وإيداعهم الحجر البيطري 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بالتحفظ على الكلبين في واقعة الهجوم على ضابط وإصابته بمنطقة التجمع وإيداعهم الحجر البيطري، تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا، وتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وبيان ما إذا كان أي منهما يعاني مرضا من عدمه، وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

وكان قد تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب وبالانتقال والفحص تبين تعرض المجنى عليه لعقر من كلبين شرسين أثناء سيره في إحدى الشوارع بدائرة القسم وتم تحرير المحضر اللازم.

وكانت واقعة أخرى أثارت الراى العام منذ عدة أيام عندما أصيب طفل بعد عقر كلاب شرسة له.