أخبار مصر | غدًا.. 'الصحفيين' تستقبل وفدًا من مرسى مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. 'الصحفيين' تستقبل وفدًا من مرسى مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل نقابة الصحفيين، غدًا الأحد، نحو 60 من أطفال محافظة مرسى مطروح، في إطار الأسبوع الثقافي الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة لهم بالقاهرة، وحرصها على زيارة أطفال مطروح لنقابة الصحفيين، والقيام بجولة داخلها، وإقامة ورش عمل فنية لهم على مدار اليوم داخل النقابة.

وصرح حسين الزناتي السكرتير العام المساعد للنقابة، ورئيس لجنة النشاط، بأن استقبال النقابة لأطفال مطروح، يأتي في إطار رسالتها بالاهتمام بالمناطق الحدودية، والأجيال الجديدة التي ترى في نقابة الصحفيين صرحًا كبيرًا، له دور تنويري داخل المجتمع المصري.

فيما قالت لاميس الشرنوبي مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة، والمشرف والمنظم للحدث، إنه في إطار اهتمام الدولة بالمناطق الحدودية، وحرص هيئة قصور الثقافة على الوصول إليها، تقوم الهيئة حاليًا باستضافة وفد من أطفال محافظة مطروح في أسبوع ثقافي لهم بالقاهرة، لإحداث حالة من الدمج الثقافي بين أطفال مطروح وأطفال القاهرة؛ وذلك بهدف إثراء الثقافة، والحث على الانتماء وحب الوطن لدى أطفال المناطق الحدودية والمهمشة ثقافيًا.

وأضافت أن البرنامج الزمنى لهذا الأسبوع، تضمن حضور الأطفال زيارات ميدانية ثقافية هادفة، من بينها نقابة الصحفيين العريقة.