أخبار مصر | الوفود الأفريقية المشاركة "بالمبادرون" في زيارة لمجمع الاديان بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفود الأفريقية المشاركة "بالمبادرون" في زيارة لمجمع الاديان بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي زيارة لمجمع الأديان بالقاهرة لمجموعة الوفود الافريقية المشاركة بالملتقى الإفريقي للمبادرات الشبابية "المبادرون".

تعرفت الوفود الافريقية على تاريخ مجمع الأديان ، وتفقدوا دور العبادة المصرية القديمة والمختلفة، وتضمنت الزيارة جولة بدير ماري جرجس للروم الأرثوذكس الأثري للتعرف على تاريخ المكان الأثري وأهم مايميزه

كما توجهت الوفود إلى مدرسة الأقباط الأرثوذكس، ثم كنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالكنيسة المعلقة وتعرف الحضور على تاريخها وأهم الأحداث بها وعدد زيارات البابا كيرلس السادس، وتاريخ بناؤها خاصة وإنها بنيت على شكل سفينة نوح عليه السلام.

كما توجه عددا من الوفود المشاركة بالزيارة لأداء صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، واختتمت الجولة بزيارة المعبد اليهودي.

يذكر أن الملتقى الإفريقي للمبادرات الشبابية، هو أولى فعاليات أسوان عاصمة الشباب الافريقي، ويشهد العديد من الفعاليات من ضمنها ندوات وورش عمل عن المبادرات الشبابية، واستعراض مبادرات الدول الافريقية المشاركة، بالاضافة الي جولات سياحية وتاريخية بأسوان بالفترة من ١إلى٧ مارس.