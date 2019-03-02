أخبار مصر | "إتحاد طلاب مصر": جدول الثانوية العامة النهائي يحمل مفاجآة للطلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إتحاد طلاب مصر": جدول الثانوية العامة النهائي يحمل مفاجآة للطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فيصل عمر رئيس إتحاد طلاب مدارس مصر أن أى جدول تم تداولها على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك غير صحيحة، وأشار إلى أن الإتحاد قد إجتمع مع قيادات وزارة التربية والتعليم لمناقشة الجدول المقترح وتم توصيل صوت جميع الطلاب للوزارة.



وأكد فيصل فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الجدول النهائي للثانوية العامة سيكون به مفاجآة للطلاب سيتم الإعلان عنها رسميًا عقب إعتماد الجدول النهائي.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي سوف تعلن عن الجدول النهائي للثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة.