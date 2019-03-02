أخبار مصر | عاجل.. قرار هام لشيخ الأزهر بشأن بيت الزكاة والصدقات المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار هام لشيخ الأزهر بشأن بيت الزكاة والصدقات المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء بيت الزكاة، بعد انتهاء مدة مجلس الأمناء السابق.

ونص قرار شيخ الأزهر على أن تكون مدة مجلس الأمناء الجديد أربعة أعوام قابلة للتجديد.

ويضم المجلس الجديد في عضويته، كل من: المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، والسفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، وممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، ود.شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، ود.شوقي علام، مفتي الجمهورية.

كما يضم المجلس: نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، ود.محمد مصطفى عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ود.محمد أحمد علي سلطان، محافظ الإسكندرية السابق، ود.مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين، و محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، و محمد ناصر الجبري، رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة الكويتي، و الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمهندس عاطف أحمد حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

وتأسس بيت الزكاة والصدقات المصري في عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وشهد بيت الزكاة منذ انطلاقه توسعًا كبيرًا، وتنوعت أنشطته ما بين اجتماعية وصحية وتنموية وإغاثية، ونجح من خلالها البيت في تحقيق الاستغلال الأمثل لأموال الزكاة والصدقات، وكسب ثقة ودعم دافعي الزكاة والمتبرعين، وترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، وذلك وفقا لرؤية علمية تنموية تسعى لسد الفجوات التنموية وتقديم الدعم الأمثل لمستحقي الزكاة.