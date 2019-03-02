أخبار مصر | برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق أولى فعاليات المؤتمر العلمي الـ44 للأطباء العرب بلبنان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق أولى فعاليات المؤتمر العلمي الـ44 للأطباء العرب بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت مساء أمس الجمعة، 1 مارس 2018م، أولى فعاليات المؤتمر العلمى الرابع والأربعون لاتحاد الأطباء العرب والذى يقام على هامش اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب تحت عنوان "نحو نظام رعاية صحية آمن" بالتعاون مع نقابة أطباء – طرابلس وبمشاركة عدد من الهيئات المحلية والدولية وبرئاسة الدكتور رشاد علم الدين.

وحضر المؤتمر كل من الدكتور مصطفى علوش نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريرى والأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب والنقيب عمر عياش رئيس المجلس الأعلى للاتحاد والدكتور ريمون صايغ نقيب أطباء لبنان -بيروت والأمناء المساعدون بالدول الأعضاء وبالإضافة الى الدكتور إيلى حبيب نقيب أطباء طرابلس السابق والأستاذ محمد مراد نقيب المحامين وعدد من رموز ورواد العمل الصحى فى الوطن العربى.

ويناقش المؤتمر عدد من الموضوعات الهامة على رأسها سلامة المرضى والمبادئ الأساسية لرعاية المريض والرعاية الصحية للأم والطفل بالإضافة الى سياسة استخدام المضادات الحيوية والجديد فى علاج سرطان الدم والسمنة المفرطة.

وفى كلمته خلال افتتاح المؤتمر أكد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب أ.د أسامة رسلان على شكره للسيد سعد الحريرى لرعايته لاجتماعات ومؤتمر الاتحاد وكذلك نقابة أطباء لبنان - طرابلس لاستضافة اجتماعات ومؤتمر الاتحاد، كما أكد على ضرورة ترجمة ما تم طرحه خلال المؤتمر العلمى الى واقع ملموس حتى يحقق هذا المؤتمر أهدافه بما يخدم رسالة الاتحاد فى تحسين المستوى الصحى فى وطننا العربي.

كما تم على هامش المؤتمر تكريم عدد من رموز وشيوخ الطب بلبنان الذين كانت لهم إسهامات كبيرة لخدمة الطب والمجتمع العربي.