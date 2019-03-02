أخبار مصر | عاجل.. "المترو": سقوط فتاة "السادات" أمس إغماء وليس انتحار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "المترو": سقوط فتاة "السادات" أمس إغماء وليس انتحار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه بعد انتهاء التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحطة مترو السادات لما تم نشره، أول أمس الخميس، بخصوص سقوط فتاة تدعى (ياسمين سليمان خليفة أحمد) فى العقد الثاني من العمر طالبة بالمعهد الفنى الصناعى من محافظة سوهاج ومقيمة بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وأضاف في تصريحات اليوم، أنه تبين أنها في أثناء تواجدها هي وصديقتها منار، على رصيف محطة السادات بالخط الثانى وأثناء دخول القطار سقطت بين الرصيف والقضبان، نتيجة حالة إغماء وفقدان الوعى حيث تمكن الركاب المتواجدين على الرصيف من تنبيه قائد القطار الذى توقف على الفور، وتم فصل التيار الكهربائي وإخراجها سالمة ونقلها إلى نقطة. الإسعاف بالمحطة لإفاقتها، وبسؤال صديقتها قالت أنها ذهبت للتبرع بالدم بمستشفى الهلال الأحمر لصالح ضحايا حادث محطة مصر.

وأكدت على أن صديقتها لم تقدم على الإنتحار وإنما سقطت نتيجة الإغماء كما تبين بالفيديو بالمحطة. حيث صرح أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أنه أثناء دخول القطار رقم (٢٦٩) محطة السادات بالخط الثانى باتجاه المنيب، فوجئ قائد القطار بإلقاء فتاة فى بداية العقد الثانى من عمرها تدعى ياسمين سليمان خليفة احمد، طالبة بالمعهد الفنى الصناعى من محافظة سوهاج ومقيمة بمنطقة أبو النمرس بالجيزة ألقت بنفسها أمام القطار حيث تمكن قائد القطار من الرباط عليها قبل دهسها بالقطار. على الفور انتقلت الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة ورجال نقطة الإسعاف بالمحطة وناظر المحطة والمسئولين عن المحطة حيث تم فصل التيار الكهربائي وتم إخراجها من على السكه فى حالة اغماء ونقلها إلى نقطة الإسعاف بالمحطة، مما تسبب ذلك فى تأخير حركة القطارات لمدة (٣ دقائق فقط).



وأكد أن حركة القطارات الآن بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بصورة طبيعيه فى الإتجاهين.