أخبار مصر | اليوم.. "التعليم" تعلن مواعيد اختبارات مسابقة "العقود المؤقتة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "التعليم" تعلن مواعيد اختبارات مسابقة "العقود المؤقتة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراسم المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مواعيد الاختبارات للمعلمين المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة وأحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة، وذلك اليوم السبت الموافق ٢ مارس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إنها سوف تقوم بإعلان للمواعيد المقررة لبدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويقام المؤتمر بديوان عام الوزارة يوم السبت الموافق 2 مارس 2019 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.