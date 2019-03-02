إعادة تشكيل مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات

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الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أصدر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء بيت الزكاة، بعد انتهاء مدة مجلس الأمناء السابق، ونص القرار على أن تكون مدة مجلس الأمناء الجديد 4 أعوام قابلة للتجديد، ويضم المجلس الجديد في عضويته، كلا من: المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

كما يضم المجلس: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد مصطفى عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد أحمد علي سلطان محافظ الإسكندرية السابق، الدكتور مصطفى