انت الان تتابع «ذهب وفضة»..قريبا إصدار عملات تذكارية لمئوية السادات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس محمد أنور السادات

أعلنت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم السبت، أن مصلحة سك العملة التابعة للوزارة انتهت من إعداد التصميمات الخاصة بعملات تذكارية فضية وذهبية سيتم طرحها في الأسواق بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإصدار تلك العملات للاحتفاء بذكرى ميلاد أحد الرموز الخالدة في تاريخ مصر. وقال الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، إن مصلحة سك العملة بدأت خطوات إنتاج هذه العملات في إطار حرص وزارة المالية على المشاركة في توثيق وتأريخ المناسبات القومية وتكريم رموز مصر.

ولفت حازم إلى أن مجلس الوزراء وافق لمصلحة سك العملة على إصدار 4 عملات تذكارية أخرى الأولى بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس، والثانية بمناسبة مرور 152 عاما على ميلاد رائد الاقتصاد المصري طلعت باشا حرب مؤسس بنك مصر، والتي تتواكب مع مرور 75 عاما على وفاته في 13 أغسطس 1941، والثالثة احتفاء بالذكرى