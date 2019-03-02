رئيس الصين يعزي السيسي في ضحايا «محطة مصر»

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بعث الرئيس الصيني "شي جين بينج" ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث محطة مصر الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات، على خلفية تصادم جرار الوردية رقم 2302 بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، صباح الأربعاء الماضي. وقال بينج –في برقيته وفق ما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية- إنه شعر بالصدمة فور سماعه نبأ الحادث. وأضاف أنه بالإنابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني وبالأصالة عن نفسه، يقدم تعازيه العميقة للضحايا وتعاطفه مع المصابين وعائلاتهم، مع تمنياته بسرعة التعافي للمصابين.
وتقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة. وقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقالة "عرفات"، وكلف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل. (التفاصيل) وقتل
وتقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة.
وقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقالة "عرفات"، وكلف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل. (التفاصيل)
وقتل 29 شخصا وأصيب 61 آخرون في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد في 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهد العام الماضي أكثر من حادثة، أبرزها في فبراير حين اصطدم قطاران في محافظة البحيرة مما أسفر عن مقتل 19 شخصا.
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