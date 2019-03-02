شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـRT: وضع الرئيس الجزائري حرج جداً ولا إمكانية لإجراء عمل جراحي ضروري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت قناة روسيا اليوم، السبت، نقلا عن مصادر طبية في جنيف أن حالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حرجة جداً.

وأضافت القناة أنه «كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك».

وذكرت أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.