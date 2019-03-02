شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: ننفذ 4464 شقة من فئتي سكن مصر والإسكان الاجتماعي في «ناصر» و«غرب قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري تنفيذ 1440 وحدة «60 عمارة» بمشروع «سكن مصر»، بمدينة ناصر «غرب أسيوط»، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 72 %، وتنفيذ 1584 وحدة «66 عمارة» بمشروع «الإسكان الاجتماعي»، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 62%، بينما يجري تنفيذ 720 وحدة «30 عمارة» بمشروع «سكن مصر»، في مدينة «غرب قنا»، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 25 %، وكذا تنفيذ 720 وحدة «30 عمارة» بمشروع «الإسكان الاجتماعي»، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 55 %.

وحول موقف المشروعات الخدمية بمدينة «غرب قنا»، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، في بيان، السبت، إنه تم الفتح الفني لتنفيذ عدد من المشروعات بمركز خدمات عمارات الإسكان الاجتماعي، وهي «سوق تجارية – حضانة – ملعب ثلاثي – مدرسة تعليم أساسي – وحدة صحية – قسم شرطة – وحدة إطفاء»، وجارٍ الإعداد لطرح تنفيذ «مدرسة – سوق تجارية – حضانة»، بمركز خدمات عمارات سكن مصر.