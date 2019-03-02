شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشهد فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنشطة العام الثاني لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني وتحمل اسم المقرئ المرحوم عبدالباسط عبدالصمد والمقامة بالمسجد العباسي على مدار 5 أيام.

يشارك في منافسات هذه الدورة 55 متسابقا يمثلون 29 دولة عربية وأفريقية، ويتنافسون في 3 أفرع، هي حفظ القرآن الكريم بأحكامه، الأصوات الحسنة، الإنشاد والابتهال الديني.

تقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويترأس لجنة التحكيم الدكتور عبدالكريم صالح، رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، وأعضاؤها يمثلون مصر والإمارات والسودان والمغرب.

استمع وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد إلى أحد المتسابقين في الابتهال الديني، وأشادا بالمستوى المتميز للمسابقة والتي تشهد تطورا كبيرا بزيادة عدد الدول المشاركة.