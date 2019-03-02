شكرا لقرائتكم خبر عن رسالتان وخطابان من قاضي «إعدام طبيب كفر الشيخ»: «أعيدوا الناس للدين» (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسدلت محكمة جنايات كفر الشيخ الستار على قضية الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة، وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً للمتهم، بعد أن ورد رأي فضيلة المفتي، وقضت المحكمة بحكمها برئاسة المستشار الدكتور بهاء الدين محمد المري.

وقبل النطق بالحكم وجَّه رئيس المحكمة رسالتين إلى المجتمع، وقال إن القضاء جزء من هذا المجتمع، وضميره يعيش همومه وأفراحه.

وأضاف: «رسالتي الأولي هي عن تلك الجريمة البشعة النكراء التي قام بها المتهم»، مطالباً بالعودة إلى نبذ العنف والقتل والإرهاب، أما الرسالة الثانية فهي للدعاة، حيث أقول لهم: «أعيدوا الناس للدين، وازرعوا في قلوبهم الدين وأحكامه القويمة وتعاليمه السمحة، وعلِّموهم الإيمان قبل القرآن وازرعوا الإيمان في نفوسهم وذكِّروهم بقول الرسول، (ص): (رفقاً بالقوارير)»، وأوضح: «إن في ذلك لَذكري لمَن كان له قلب».

وتابع: «لقد استمعت المحكمة للمرافعات الشفوية واعترافات المتهم، كما اطَّلعت على تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، كما ورد رأي فضيلة المفتي من خلال تقريره، ومفاده استحقاق المتهم الإعدام لقيامه بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة، لذلك قضت المحكمة بإجماع الآراء بإعدام المتهم أحمد عبدالله زكي، وألزمته بالمصاريف، وأن يؤدي عشرة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً للورثة، وألزمته مصاريف قدرها 200 جنيه أتعاباً، ومصادرة السلاح الأبيض والحبل والقفاز.. أدوات الجريمة».

وأثناء الجلسة، حاول المتهم إخفاء وجهه من وسائل الإعلام، وجلس في أرضية القفص، معطياً ظهره للحضور، وظهر عليه الضعف والوهن، كما امتلأت القاعة بالحضور لسماع الحكم في تلك القضية، التي أثارت الشارع المصري، وشهدت تشديداً أمنياً مكثفاً.

وقال حمدي الشربيني، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهم، لـ«المصري اليوم»، إنه كان قد قام بزيارة موكله المتهم زيارة خاصة، الأربعاء الماضي، وأخبر بأن لديه أقوالاً يريد أن يُدليَ بها.

وأضاف أن المتهم لديه إحساس بأن حياته انتهت ويستعجل القِصاص، إلا أنه بدأ يفيق من مصيبته ويريد أن يتحدث، ولكن للأسف بعد فوات الأوان، وأوضح أن موكله لديه أقوال جديدة وشخصية، وأن موكله كان يرفض الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، إلا أنه أقنعه بالنقض في الحكم.

من ناحية أخرى، وجّه المستشار الدكتور بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، خطابي شكر من هيئة المحكمة لكل من المستشار أحمد شفيق، رئيس نيابة كفر الشيخ، ومحمد السعودي الشربيني، وكيل النيابة، لما بذلاه من جهد في التحقيقات الخاصة بتلك القضية.